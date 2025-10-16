কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে বাহরাইনে সমাবেশ

কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে বাহরাইনে সমাবেশ
সাইফুল ইসলাম সাইফ, বাহরাইন থেকে
কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) বাহরাইন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে কুমিল্লা প্রবাসী কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
কুমিল্লার নামে বিভাগ বাস্তবায়নের প্রাণের দাবিকে সামনে রেখে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা প্রবাসী কল্যাণ ফোরামের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক আইনুল হক সরকার। গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক আকবর হোসেন কচি।
সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন কুমিল্লা প্রবাসী কল্যাণ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ সেলিম, আব্দুল গনি মজুমদার, খায়রুল বাসার, ইমন, ইমরান, মোহাম্মদ সেলিম, মোস্তাক আহমেদ, কামাল উদ্দিন, মামুন আবদুস সাত্তার, শাহাবুদ্দিন, নুরুল হক, আবুল বাসার, রফিকুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, শাহনেওয়াজ, আবুল কালাম রাজ, ফোরকান আহাম্মেদ, আরিফ দেওয়ান, সেলিম আহাম্মেদ, মিনহাজ, সোহাগ মজুমদার, আমজাদ, ইলিয়াছ চৌধুরী, ইউসুফ মোল্লা, আলাউদ্দিন গাজী, লিটন সহ আরও অনেকে।
সভায় বক্তারা কালক্ষেপণ না করে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে দ্রুত কুমিল্লার নামে, কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়নের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে জোর দাবি জানান। বক্তারা বলেন, কুমিল্লার মানুষের দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণে আর কোনো বিলম্ব কাম্য নয়।
যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন, আক্তারুজ্জামান সরকার, ফিরোজ আলম কিরণ এবং জাহাঙ্গীর আলম। পরিশেষে মুসলিম উম্মার জন্য সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন শাহজাহান।
এমআরএম/জিকেএস