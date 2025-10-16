স্কুল ফাঁকি দিয়ে পরিবার নিয়ে ভ্রমণ, আদালতে জরিমানা গুনলেন বাবা-মা

স্কুল ফাঁকি দিয়ে পরিবার নিয়ে ভ্রমণ, আদালতে জরিমানা গুনলেন বাবা-মা
ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় পরিবার হিসেবে পরিচিত নোয়েল ও সু উত্ত র্যাডফোর্ড নামক দম্পতিকে সন্তানদের স্কুল থেকে অনুমতি ছাড়া ভ্রমণ করার অভিযোগে আদালত জরিমানা করেছেন। ২২ সন্তানের মধ্যে চারজনকে স্কুলে না পাঠিয়ে বিলাসবহুল ডিজনি ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন।
যুক্তরাজ্যের বহুল প্রচলিত দৈনিক মেট্রো নিউজ সম্প্রতি এ নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে।
র্যাডফোর্ড পরিবার চলতি বছরের এপ্রিল মাসে সু উত্ত র্যাডফোর্ডের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্ল্ড ভ্রমণে যান। পুরো ভ্রমণের ব্যয় হয় প্রায় ৫২ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৭৪ লাখ)। তবে এই আনন্দ ভ্রমণের রেশ কাটার আগেই পরিবারটির মাথায় পড়ে আদালতের জরিমানা। ইংল্যান্ডের প্রেস্টন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাদের চার সন্তানের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিবারটিকে দোষী সাব্যস্ত করে।
আদালত প্রত্যেক সন্তানের জন্য ৬৫ পাউন্ড জরিমানা ও ১১৮ পাউন্ড আদালত খরচ ধার্য করেছে। সব মিলিয়ে পরিবারটিকে দিতে হবে প্রায় ৭৫৬ পাউন্ড, যা তাদের এরই মধ্যে ব্যয়বহুল ভ্রমণকে আরও ব্যয়বহুল করেছে।
চ্যানেল ৫–এর জনপ্রিয় ডকু সিরিজ ‘২২ কিডস অ্যান্ড কাউন্টিং’–এর তারকা এই পরিবার তাদের ভ্রমণের অসংখ্য ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন। ছবিতে দেখা যায়, তারা ডিজনি চরিত্র ডোনাল্ড ডাকের সঙ্গে পোজ দিচ্ছেন, সুউও মিকি মাউসের কানো হেডব্যান্ড পরে হাতে বিশাল পানীয় নিয়ে হাসছেন।
ভ্রমণে তাদের সঙ্গে আরও ছিল ১১ জন নাতি-নাতনি। তবে বড় মেয়ে ক্লোয়ি (২৯) গর্ভবতী থাকায় দেশে থেকে যান।
সব কিছু ভালোভাবে চললেও ফ্লাইটের দিন ঘটে বিপত্তি। তাদের ২৪ বছর বয়সী মেয়ে মিলি র্যাডফোর্ড ও তার দুই সন্তানকে বিমানবন্দরেই থেকে যেতে হয়, কারণ তাদের ইএসটিএ ভিসা সার্টিফিকেট মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নোয়েল সেদিন দেশে থেকে তাদের পুনরায় আবেদন করতে সাহায্য করেন এবং পরদিন তারা পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে ফ্লোরিডায় যোগ দেন।
যুক্তরাজ্যের আইন অনুযায়ী, কোনো অভিভাবক যদি সন্তানের নিয়মিত শিক্ষায় বাধা দেন, তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতে; যেমন অসুস্থতা বা স্কুল কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি পেলে শিক্ষার্থী ছুটি নিতে পারে।
ছুটির মৌসুমে বিনোদনমূলক ভ্রমণকে ‘অসাধারণ পরিস্থিতি’ হিসেবে গণ্য করা হয় না, তাই স্কুল অনুমতি না দিলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।
র্যাডফোর্ড পরিবার প্রথম আলোচনায় আসে চ্যানেল ৪–এর সিরিজ ‘১৫ কিডস অ্যান্ড কাউন্টিং’–এর মাধ্যমে। পরবর্তীতে তারা নিজেদের জীবনযাত্রা নিয়ে আরও বড় রিয়েলিটি শো পান।
দম্পতির মোট সন্তান ২২ জন, তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রিসের বয়স ৩৪ এবং কনিষ্ঠ কন্যা হাইডির বয়স মাত্র ৪ বছর। তাদের ১৭তম সন্তান আলফি ২০১৪ সালে মৃত অবস্থায় জন্ম নেয়।
বিতর্ক সত্ত্বেও পরিবারটি এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়। ভ্রমণের কয়েক সপ্তাহ পরই তারা আবারও ফ্লোরিডা সফরে গিয়েছিলেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।
এমআরএম/এমএস