গাজার বেদনা ভাগ করে নিচ্ছে সেবা ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশের মানবিক সংগঠন হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) সেবা ফাউন্ডেশন মিশরে অবস্থানরত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সংগঠনটি কায়রোসহ মিশরের বিভিন্ন শহরে থাকা একশ ফিলিস্তিনি পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থসহায়তা বিতরণ করেছে।
একইদিনে ফিলিস্তিনের গাজায় অবস্থানরত প্রায় ১৬০টি ফিলিস্তিনি পরিবারের শিশুদের মধ্যে বিতরণ করা হয় শিশু খাদ্যসামগ্রী। যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবার, নারী ও শিশুরা এই উদ্যোগে বিশেষ অগ্রাধিকার পেয়েছে।
রোববার (১১ অক্টোবর) মাওলানা রজীবুল হকের নেতৃত্বে হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) সেবা ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশিদের দেওয়া অনুদান নিয়ে মিশরে পৌঁছান।
প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মাওলানা রজীবুল হক, বিশিষ্ট আলেম, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট ও দাঈ মাওলানা রুহুল আমীন সাদী, আল মুমিন সেবা সংস্থার পরিচালক মুফতি মাহবুবুল্লাহ কাসেমী, নূরানী তা'লীমুল কুরআন শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ এর মহাসচিব মাওলানা ইসমাইল বেলায়েত, পিসব বাংলাদেশ এর পরিচালক মাওলানা ইমরান হুসাইন হাবিবী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রওশন জামির।
তারা শরণার্থীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কষ্টের কথা শোনেন এবং সরাসরি হাতে হাতে নগদ সহায়তা পৌঁছে দেন।
মাওলানা রজীবুল হক এই প্রতিবেদককে বলেন, ফিলিস্তিনের এই বিপর্যয়ের সময় মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব হলো তাদের পাশে দাঁড়ানো। যতটুকু সম্ভব, আমরা মানবতার সেবায় অবদান রাখতে চাই।
অন্যদিকে, মাওলানা রুহুল আমীন সাদী বলেন, ফিলিস্তিনের মানুষ শুধু যুদ্ধের নয়, ক্ষুধা ও অনিশ্চয়তার সঙ্গেও লড়ছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ তাদের জীবনে সামান্য হলেও স্বস্তি বয়ে আনবে বলে বিশ্বাস করি।
কায়রোর স্থানীয় প্রশাসন ও শরণার্থী পরিবারগুলো ফাউন্ডেশনের এই মানবিক সহায়তা কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাদের ভাষায়, এ ধরনের সহায়তা আমাদের জীবনে নতুন আশার আলো জ্বেলে দেয়।
হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) সেবা ফাউন্ডেশন ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি তারা পুনর্ব্যক্ত করছে।
