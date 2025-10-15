মালয়েশিয়ায় নথি জালিয়াতি চক্রের হোতাসহ ৩ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

মালয়েশিয়ায় নথি জালিয়াতি চক্রের হোতাসহ ৩ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার
নথি জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত একটি আন্তর্জাতিক চক্রকে ধরেছে মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ। বিশেষ অভিযানে চক্রের মূলহোতাসহ তিন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক জাকারিয়া শা’বান এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, পুত্রজায়া ইমিগ্রেশন সদর দপ্তরের গোয়েন্দা ও বিশেষ অভিযান শাখার দুই সপ্তাহের তথ্যের ভিত্তিতে গত সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাজধানীর জালান জেলাওয়াত এলাকায় অভিযানটি পরিচালিত হয়।
গ্রেপ্তারদের বয়স ২৫ থেকে ৩১ বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে নাঈম নামের একজন হলো চক্রটির মূলহোতা। তদন্তে জানা গেছে, তিনজনের মধ্যে দুজনের কাছে নির্মাণ ও কৃষিখাতের অস্থায়ী কর্ম অনুমতি এবং আরেকজনের কাছে শিক্ষার্থী ভিসা ছিল।
অভিযানে ২১টি বাংলাদেশি পাসপোর্ট, একটি মিয়ানমারের ভুয়া পাসপোর্ট, পাসপোর্টের বায়োডাটা পৃষ্ঠা, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও একটি ছুরি জব্দ করা হয়।
দাতুক জাকারিয়া জানান, চক্রটি বিদেশি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংস্থার (এফওএমইএমএ) মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ভুয়া পাসপোর্ট তৈরি করতো। তারা নিজেদের সদস্যদের ছবি ব্যবহার করে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য যোগ করতো এবং প্রতিটি নথির জন্য ২০০ থেকে ৩৫০ রিঙ্গিত পর্যন্ত নিত।
চক্রটি গত দুই মাস ধরে সক্রিয় ছিল এবং এ ধরনের তৃতীয় ঘটনা হিসেবে এটি শনাক্ত করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ। বর্তমানে তিনজনের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইন অনুযায়ী আরও তদন্ত চলছে।
একিউএফ