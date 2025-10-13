গাজা যুদ্ধ অবসানে মিশরে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন আজ
গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের অবসান নিয়ে বৈশ্বিক পরিসরে আলোচনার জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করেছে মিশর। আজ সোমবার দেশটির মনোরম রেড সি রিসোর্ট শহর শার্ম আল-শেইখে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
রয়টার্সের খবরে জানা গেছে, বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশের শীর্ষ নেতা এতে অংশ নেবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর নেতারা থাকবেন বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।
মিশরীয় প্রেসিডেন্সির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গাজায় যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়াই এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।
কূটনৈতিক সূত্রগুলো মনে করছে, এই সম্মেলন গাজা অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার পাশাপাশি মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
শার্ম আল-শেইখ পূর্বে বহুবার মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের আলোচনার কেন্দ্রস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আসন্ন সম্মেলনটি তাই বিশ্ব রাজনীতিতে মিশরের শান্তি মধ্যস্থতাকারী ভূমিকার ধারাবাহিকতারই আরেকটি দৃষ্টান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।
