নাহিদ ইসলাম

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি না হলে জাতির সঙ্গে প্রহসন হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৫ পিএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জুলাই সনদের স্বাক্ষর কেবলই আনুষ্ঠানিকতা। যদি এর কোনো আইনি ভিত্তি না হয় এর কোনো মূল অর্থ তৈরি হবে না। ফলে আমরা এই আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নেইনি, যদি এর কোনো আইনি ভিত্তি তৈরি না হয় এটির আনুষ্ঠানিকতাও থাকবে না, এটি একটি গণ-প্রতারণা এবং জাতির সঙ্গে প্রহসন হবে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে এই অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পরেও তিন দলের জোটের রূপরেখা আপনাদের মনে আছে, সেই রাজনৈতিক সমঝোতা কিন্তু রক্ষা করা হয়নি। ফলে ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে যে দলগুলো আমাদের সঙ্গে ছিলেন এটা তাদের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় বরং সংবিধানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যদি আমরা পরিবর্তন করতে চাই তার অবশ্যই একটি আইনি ভিত্তি প্রয়োজন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ঐকমত্য কমিশন আলোচনায় ডাকলে তাতে সাড়া দেবে এনসিপি। নোট অব ডিসেন্ট (ভিন্নমত) এর সঙ্গে জুলাই সনদের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রতীক ইস্যুতে তিনি বলেন, শাপলাই হবে এনসিপির মার্কা এই মার্কা নিয়েই তার দল আগামী জাতীয় নির্বাচনে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

