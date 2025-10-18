  2. রাজনীতি

বিএনপি ক্ষমতায় এলে খেলাধুলার মান উন্নয়নে কাজ করবে: আবু সুুফিয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:০৮ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
খেলোয়াড়দের হাতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আবু সুফিয়ান/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আলহাজ্ব আবু সুফিয়ান বলেছেন, খেলাধুলা শরীর ও মনকে প্রফুল্ল রাখে। তরুণ প্রজন্মকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে ও সঠিক পথে পরিচালিত করতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা কিশোর-কিশোরীদের মাদক, কিশোর গ্যাংসহ সামাজিক অপরাধ থেকে দূরে রাখবে। তাই শিশুকাল থেকে আমাদের খেলাধুলার অভ্যাস করতে হবে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে খেলাধুলার মান উন্নয়নে কাজ করবে।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে চট্টগ্রাম মহানগর কারাতে একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ‘সংবর্ধনা ও বেল্ট সিরিমনি’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আবু সুফিয়ান বলেন, কারাতে একটি শিল্প এবং চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। কারাতে মানুষকে খালি হাতে আত্মরক্ষার কৌশল শেখায় যা শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এটি কেবল আক্রমণ নয় বরং নিজেকে রক্ষা করার একটি পদ্ধতি। যা আমাদের শারীরিক ফিটনেস, মনোযোগ, শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। আগামী দিনে মহানগর কারাতে একাডেমি দেশসেরা খেলোয়াড় উপহার দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন সুফিয়ান।

পরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে উত্তীর্ণ খেলোয়াড়দের মধ্যে বেল্ট, ক্রেস্ট ও সনদপত্র বিতরণ করেন তিনি।

চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ও মহানগর কারাতে একাডেমির সভাপতি মোশারফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন লিপু, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা কল্যাণ সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট জিয়াউদ্দিন আহম্মদ, চান্দগাঁও থানা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক গোলজার হোসেন, আরিফুল ইসলাম, মহানগর কারাতে একাডেমির প্রধান কোচ ও সাধারণ সম্পাদক সেনসি মহিন উদ্দিন মহিম প্রমুখ।

