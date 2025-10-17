  2. রাজনীতি

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৩ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া/ফাইল ছবি

রাজধানীর বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাত ১১টা ৪ মিনিটে হাসপাতাল থেকে বের হন তিনি। তার সঙ্গে ছিলেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

বেগম খালেদা জিয়ার নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গত বৃহস্পতিবার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে আজ রাতে তাকে বাসায় নেওয়া হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, খালেদা জিয়া রাত সাড়ে এগারটার দিকে ফিরোজা ভিলায় পৌঁছেছেন।

