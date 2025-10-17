  2. রাজনীতি

জামায়াত নেতা শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৩ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
বিনয়, ভালোবাসা ও সেবার মাধ্যমে মানুষের মন জয় করবো
চট্টগ্রামে নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আমাদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিতে হলে প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে জনগণের মাঝে পৌঁছাতে হবে। বিনয়, ভালোবাসা ও সেবার মাধ্যমে আমরা মানুষের মন জয় করবো।’

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) সংসদীয় আসনে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহাম্মদ শাহজাহান এসব কথা বলেন।

চট্টগ্রাম ইসলামি একাডেমি (বিআইএ) মিলনায়তনে আয়োজিত সমাবেশে জামায়াত নেতা বলেন, ‘কঠোরতা বা উগ্রতা নয়, বরং নম্রতা, ধৈর্য ও সহানুভূতির মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের বার্তা পৌঁছাবো। মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। একটানা ব্যর্থ শাসনের পরিণতিতে তারা আজ দিশেহারা। এই পরিবর্তনের নেতৃত্ব আমরা দিতে চাই। তবে সেটি হতে হবে আদর্শ ও জনগণের ভালোবাসার ভিত্তিতে।’

মুহাম্মদ শাহজাহান দাবি করেন, এ জাতির সামনে আজ যে নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে মুক্তি পেতে হলে ইসলামি নেতৃত্বের বিকল্প নেই। আর সেই নেতৃত্বের যোগ্য বিকাশ ঘটাতে হলে জামায়াতের প্রত্যেক কর্মীকে হতে হবে আত্মত্যাগী, আদর্শিকভাবে দৃঢ় এবং জনসেবায় অগ্রণী।

জামায়াত নেতা বলেন, ‘আমাদের কথা ও আচরণে দ্বীনের শালীনতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ছাপ থাকতে হবে। এসময় বিভাজন বা অপপ্রচারে জড়ানোর সুযোগ নেই। আমাদের কর্মসূচি হতে হবে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধকারী।’

আনোয়ারা উপজেলা জামায়াতের আমির আবদুল গণির সভাপতিত্বে এ সমাবেশ সঞ্চালনা করেন কর্ণফুলী উপজেলা আমির মনির আবছার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত আমির নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী, সেক্রেটারি বদরুল হক, চট্টগ্রাম ১৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদুল হাছান চৌধুরী প্রমুখ।

বিশেষ অতিথি বক্তব্যে নজরুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচন শুধু একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, এটি দাওয়াতি দায়িত্ব পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ সুযোগে আমরা মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবো- কীভাবে ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার রূপরেখা দেয়, কীভাবে ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলে।’

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক জেলা সভাপতি মনছুর আলী, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য শহীদুল মোস্তফা, আরিফুর রশীদ, পাঁচলাইশ থানার আমির মাহবুবুল হাছান রুমি প্রমুখ।

