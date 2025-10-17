  2. রাজনীতি

হাসপাতাল থেকে আজ রাতেই বাসায় ফিরবেন খালেদা জিয়া

প্রকাশিত: ১০:০২ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া/ফাইল ছবি

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ (শুক্রবার) রাতে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরবেন।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, রাত সাড়ে ১০টার দিকে চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের ফিরোজা ভিলার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

গতকাল, বৃহস্পতিবার রাতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসক দলের পরামর্শে কিছু সময় সেখানে অবস্থান করার পর আজ রাতে তার বাসায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

