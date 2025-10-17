বিএনপি নেতা আবুল হাশেম
নভেম্বরে গণভোটের কথা বলে এক অশুভ শক্তি মাস্টারপ্ল্যান করছে
চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর বলেছেন, নভেম্বরে গণভোটের কথা বলে এক অশুভ শক্তি মাস্টারপ্ল্যান করছে। তারা শর্ত দিয়ে বিভ্রান্ত করে জাতীয় নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে চাইছে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে নগরীর চকবাজার ধনিরপুল এলাকায় রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির প্রচারপত্র বিতরণকালে আবুল হাশেম এসব কথা বলেন। পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচিতে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন।
তিনি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ধনিরপুল ফালাহ গাজী জামে মসজিদের সামনে থেকে শুরু করে কাঁচাবাজার, তেলিপট্টি মোড়, অলি খাঁ মসজিদ মোড় ও গুলজার মোড় এলাকায় প্রচারপত্র বিতরণ করেন।
আবুল হাশেম অশুভ শক্তির প্রসঙ্গে বলেন, তারা শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মৌলিক নীতির বাইরে কথা বলছে। তারা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথ্যা প্রচারের জন্য বাহিনী তৈরি করেছে। নিজেদের ক্ষোভের জোরে পিআর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। পিআর, সংস্কার, গণভোট এসব নানামুখী বিতর্ক সৃষ্টি করে নির্বাচন ভণ্ডুল করার ষড়যন্ত্র করছে। অথচ সাধারণ মানুষ পিআর সম্পর্কে জানে না। তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে।
বিএনপির এ নেতা জানান, ৩১ দফা রাষ্ট্র পুনর্গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। এখানে সব ক্ষেত্রেই বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে ৩১ দফা প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি। জনগণের ভোটে বিএনপি নির্বাচিত হলে ৩১ দফার আলোকে দেশ পরিচালিত হবে। জনগণই রাষ্ট্রের মালিক, এ বিশ্বাস থেকেই তারেক রহমান রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফার রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। সেখানে প্রতিটি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে ৩১ দফা বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। বিএনপি দেশকে একটি মানবিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। তাই ৩১ দফার পক্ষে সর্বত্র জনমত গঠন করতে তৃণমূল বিএনপিকে কাজ করতে হবে।’
পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও মহানগর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক বাদশার পরিচালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির নেতা আমিন মাহমুদ চৌধুরী, ইব্রাহিম বাচ্চু, রেজিয়া বেগম মুন্নি প্রমুখ।
এমআরএএইচ/একিউএফ