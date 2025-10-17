মির্জা ফখরুল
জুলাই সনদ স্বাক্ষরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরকে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে অবিহিত করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, অন্তবর্তীকালীন সরকার যে কমিশনগুলো গঠন করেছিল, সেগুলো প্রায় দীর্ঘ আট মাস পরিশ্রম করেছে। আজকে এই সনদ (জুলাই সনদ) স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।
তিনি আরও বলেন, আমি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, সব রাজনৈতিক দল এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের যারা কাজ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংস্কার কমিশনে দীর্ঘদিন ধরে দিনের পর দিন কাজ করেছেন—তাদের সবাইকে, বিশেষ করে আমাদের দলের সালাহউদ্দিন আহমদসহ সব দলের সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, সালাহউদ্দিন আহমদ, এজেডএম জাহিদ হোসেন, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদীন ফারুক, মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ, আবদুল হাই শিকদার, এনামুল হক চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এ্যাব)-এর সভাপতি শাহরিন ইসলাম তুহিন প্রমুখ।
