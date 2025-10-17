  2. রাজনীতি

রাজধানীর উত্তরায় বিএনপির ব্যতিক্রমী মিছিল

প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর উত্তরায় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মিছিল/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় এক ব‍্যতিক্রমী মিছিল করেছেন বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের জমজম টাওয়ারের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এটি তুরাগ থানার কামারপাড়া দিয়ে ঢুকে মেট্রো স্টেশন হয়ে ১২ নম্বর সেক্টরের খালপাড় এসে শেষ হয়।

পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে অনুষ্ঠিত এ মিছিলে কোনো স্থানীয় নেতার নামে স্লোগান দেওয়া হয়নি। ব‍্যবহার করা হয়নি কোনো সম্ভাব্য প্রার্থীর ছবি। শুধু বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান, বর্তমান চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবি সংবলিত প্লেকার্ড এবং জাতীয় ও দলীয় পতাকা ছিল।

প্রায় ১০ কিলোমিটারব‍্যাপী এ মিছিল ১০ হাজারের অধিক নেতাকর্মী অংশ নেন।

