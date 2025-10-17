  2. রাজনীতি

সালাহউদ্দিনের মাথায় ছাতা ধরে প্রশংসায় ভাসছেন ফখরুল

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করার সময় বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদের মাথায় ছাতা ধরেন মির্জা ফখরুল/ছবি: সংগৃহীত

পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সুখ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত। চালচলন, কথাবার্তায় অন্যান্য রাজনীতিবিদ থেকে তাকে সহজেই আলাদা করা হয়। জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএনপির আরেক শীর্ষ নেতা সালাহউদ্দিন আহমদের মাথায় ছাতা ধরে ফের আলোচনায় ফখরুল। তার এই কাজের প্রশংসা করছেন বিএনপির নেতা কর্মীসহ অনেকেই।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত জাতীয় জুলাই সনদের অনুষ্ঠানে এই চিত্র দেখা যায়।

অনুষ্ঠানে বিএনপির পক্ষ থেকে আরেক শীর্ষ রাজনীতিবিদ সালাহউদ্দিন আহমেদ জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করছিলেন। এসময় হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। পাশেই ছিলেন মির্জা ফখরুল। বৃষ্টিতে যেন সনদ ভিজে না যায় এজন্য সালাহউদ্দিনের মাথায় ছাতা ধরে রাখতে দেখা যায় ফখরুলকে। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করে। দলের দ্বিতীয় শীর্ষ পদে থেকেও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ছাতা ধরার বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অনেকেই। এই কাজের জন্য দলীয় নেতাকর্মীসহ সবার প্রশংসায় ভাসছেন তিনি।

