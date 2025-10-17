অতীতের ভেদাভেদ ভুলে নির্বাচনের কাজ করতে হবে: আমীর খসরু
ভেদাভেদ ভুলে নির্বাচনের কাজ করতে নিজ এলাকার নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
১৭ অক্টোবর বিকেলে নগরীর মেহেদীবাগস্থ বাসভবনে চট্টগ্রাম-১০ আসনের ৮ নং ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, নির্বাচনের কাজে কোনো ভেদাভেদ থাকতে পারবে না। অতীতে কার সঙ্গে কী হয়েছিল, কে কী করেছিল সব ভুলে যাবেন। সবাই মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনের কাজে অংশ নেবেন। সুশৃঙ্খলভাবে সবাই কাজ করবেন, মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবেন। বিএনপি যে একটি সুশৃঙ্খল দল তা মানুষের কাছে মেসেজ পৌঁছাতে হবে। সবার কাজ এক হবে না, কেউ বাড়ি বাড়ি যাবেন, কেউ লিফলেট বিতরণ করবেন, কেউ এজেন্টে থাকবেন, কেউ প্রচারণা করবেন, সবাই মিলেমিশে একসাথে কাজ করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে এবার নির্বাচনী কাজ করতে হবে। তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে যাবেন, নিজেদের মধ্যে অতীতের কোনো ভেদাভেদ থাকলে তা ভুলে যাবেন। বিএনপি জনগণের দল। জনগনকে সঙ্গে নিয়ে এই নির্বাচনে বিএনপি ইনশাল্লাহ বিজয়ী হবে।
হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আব্দুস সাত্তার। মহানগর বিএনপির যুগ্ন আহ্বায়ক শফিকুর রহমান স্বপনের পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল হালিম শাহ আলম, কাজী বেলাল, মনজুর আলম, মহানগর বিএনপির সদস্য আবুল হাসেম, জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, কামরুল ইসলাম, মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, মহানগর মহিলা দলের সভানেত্রী মনোয়ারা বেগম মনি, সহ-সভাপতি সখিনা বেগম, জেসমিন খানম, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক বেলায়েত হোসেন বুলু, সদস্য সচিব জমির উদ্দিন নাহিদসহ চট্টগ্রাম-১০ আসনের ৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্তরের নেতারা।
এমডিআইএইচ/এএমএ/এএসএম