অনশনরত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেবে এনসিপি
বাড়ি ভাড়া ভাতা ২০ শতাংশ করার দাবিতে অনশনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মেডিকেল সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে দলের যুগ্ম সদস্য সচিব জয়নাল আবেদীন শিশির এ তথ্য জানান।
শিশির বলেন, আপনারা জানেন ৩ দফা দাবিতে ৫ দিন মাঠে থেকে আজ ষষ্ঠ দিনে শহীদ মিনারে অনশন করছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা। এরই মধ্যে অনেকেরই স্বাস্থ্যগত অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে। এই শিক্ষকদের কথা বিবেচনা করে জাতীয় নাগরিক পার্টির হেলথ উইং প্রধান ডা. মো. আব্দুল আহাদের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল টিম সার্বক্ষণিক শিক্ষকদের পাশে থাকবে।
শিক্ষক আন্দোলনে এনসিপির মেডিকেল টিমে থাকবেন এনসিপি হেলথ উইংয়ের সমন্বয়কারী ডা. ইউসুফ জামিল তিহান, ডা. হুমায়ুন কবির সরকার হিমু এবং ডা. মো. আব্দুস সালাম।
এমএইচএ/কেএসআর/জিকেএস