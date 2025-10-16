ভালো বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক আছে বলেই আমেরিকা শক্তিধর: মঈন খান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, ‘মানুষ বলে আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ, বিশ্বের মোড়ল। এটা সাধারণভাবে বোঝায় তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি আছে। আমি কিন্তু সেভাবে বুঝি না। আমি এই যুক্তি দেই—বিশ্বের সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক ও ছাত্র আছে বলেই আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ।’
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। আলোচনা সভার আয়োজন করে নাগরিক ঐক্য। সভাপতিত্ব করেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।
মঈন খান বলেন, আমার মনে হয়, বিগত ১৫ বছর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার একটি নীতিমালা নিয়েছিল। সেটি হচ্ছে, তারা ভেবেছিল এই দেশ থেকে যদি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া যায় তাহলে এই জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া যাবে। মানুষ যুক্তিতর্ক দিয়ে কথা বলতে পারবে না। মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের বিভেদ করতে পারবে না। মানুষ প্রতিবাদ করতে পারবে না। এবং বাংলাদেশের মানুষের টুটি চেপে ধরে রাখা যাবে।
তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে যেভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে আমি জানি না, সেখান থেকে বের হয়ে আসতে আমাদের কত সময় লাগবে।
দেশের শিক্ষকদের লাঠিচার্জ করে অথবা টিয়ারগ্যাস মেরে ছত্রভঙ্গ করতে হবে এর চেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা নেই উল্লেখ করে মঈন খান বলেন, বাংলাদেশ থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য যে চাবিকাঠিটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে শিক্ষকদের যে শ্রদ্ধা, সম্মান, অবস্থা সেটাকে শেষ করে দাও। পাঠ্যপুস্তক শেষ করে দাও। কোর্সগুলোকে ধ্বংস করে দাও। এসবের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু আজকে আমরা এ অবস্থায় এসেছি।
আগামী নির্বাচনে ধান্দাবাজদের নমিনেশন দেওয়া হলে দেশের কল্যাণ হবে না—মন্তব্য করে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, সামনে যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের সময় যদি নমিনেশন ধান্দাবাজদের দেওয়া হয় তাহলে তারা দেশের কল্যাণ করতে পারবে না। ভালো দেশ চাইতে হলে ভালো সরকার আসতে হবে। ভালো সরকার আসতে হলে, ভালো দলকে ভোট দিতে হবে।
বর্তমানে বেশিরভাগ ছাত্রই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত—এমন মন্তব্য করে মান্না বলেন, আগে মানুষ বলতো ভালো লোকেরা রাজনীতি করে নাকি। কিন্তু এখন দেখা যায় বেশিরভাগ ছাত্রই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। মাত্র এক বছর আগেও ফেসবুকে সবাই ‘আই হেট পলিটিক্স’ হ্যাশট্যাগ লিখে পোস্ট করেছে। কিন্তু সেই জায়গা থেকে ব্যাপকভাবে ছাত্ররা এখন রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে।
ডাকসুর সাবেক ভিপি মান্না আরও বলেন, এখন আর ফ্যাসিবাদ নেই যে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এখন দেশকে গড়ার জন্য লড়াই করতে হবে।
শেখ হাসিনা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে মন্তব্য করে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে এখন উন্নত করতে হবে। যারা শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারে, এমন লোককে দায়িত্বে নিয়ে আসতে হবে।
