জামায়াত নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে ফন্দিফিকির করছে: প্রিন্স

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০৮ এএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার নাগলা বাজারে পথসভায় বক্তব্য দেন এমরান সালেহ প্রিন্স/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী প্রতিনিয়ত নানা অজুহাতে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে ফন্দিফিকির করছে। কখনো পিআর, কখনো গণভোট, আবার কখনো জুলাই সনদ নিয়ে তাদের আচরণ শিশুসুলভ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দুরভিসন্ধিমূলক। তারা বিভিন্ন জটিল বিষয়কে পরিকল্পিতভাবে ইস্যু বানিয়ে আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে বিলম্বিত তথা অনিশ্চিত করতে অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার নাগলা বাজারে গণসংযোগ ও প্রচারপত্র বিতরণ শেষে এক পথসভায় এমরান সালেহ প্রিন্স এসব কথা বলেন।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘জনগণকে সঙ্গে নিয়ে শত প্রতিকূলতা সরিয়ে ইনশাআল্লাহ আগামী ফেব্রুয়ারিতে রোজার আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জনগণকে নির্বাচনের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে হবে। গত ১৫ বছর আওয়ামী লিগের কারণে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদের পতনের পর গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হয়েছে। মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।’

‘জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে শেখ হাসিনা যেমন ফ্যাসিবাদী হয়েছিলেন, তেমনি জামায়াত ভোটের পথে একের পর এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে গণতন্ত্র ও ভোটবিরোধী শক্তি হিসেবে জনগণের কাছে বিবেচিত হচ্ছে। একাত্তরে স্বাধীনতার বিরোধিতা করায় তারা এখনো স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে জনগণের কাছে পরিচিত’, যোগ করেন এমরান সালেহ প্রিন্স।

আমতৈল ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক পরান আলী কাঞ্চুর সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব গোলাম মোস্তফার সঞ্চালনায় পথসভায় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, সদস্যসচিব আবু হাসনাত বদরুল কবীর, যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল হাই প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

