মির্জা ফখরুল
বিএনপি ক্ষমতায় এলে ঘুষ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ঘুষ একটি সামাজিক ব্যাধি, যা ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে ঘুষ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যখন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে, তখন চোখের পানি ফেলতে ফেলতে তিনি বলেছিলেন- আজ আমাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, একদিন দেশের মানুষ তোমাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে। আজ সেটাই হয়েছে, শেখ হাসিনা দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়েছে।’
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘জুলাই মাসে ছেলেরা আন্দোলন শুরু করেছিল, তখন আমরাও তাদের সঙ্গে ছিলাম। সবশেষে ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থান হয়, লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। সেই গণআন্দোলনের ফলেই শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে ভারতে পালাতে হয়েছে।’
আগামী জাতীয় নির্বাচনে সবাইকে একত্রিত হয়ে ধানের শীর্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব।
মির্জা ফখরুল এর আগে সদর উপজেলার গড়েয়া, শুখানপুকুরী ও আউলিয়াপুর ইউনিয়নবাসীসহ শিক্ষক, সুশীলসমাজ ও হাজিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
এসময় জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সাল আমিন, সাধারণ সম্পাদক মো. পয়গাম আলীসহ স্থানীয় বিএনপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
টিএইচটি/একিউএফ