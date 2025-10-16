জুলাই সনদে সই করবো কি না তা বিবেচনাধীন রেখেছি: আখতার
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জুলাই জাতীয় সনদে সই করবে কি না তা বিবেচনাধীন রেখেছে বলে জানিয়েছেন দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আখতার এ তথ্য জানান। এর আগে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।
আখতার বলেন, ‘যদি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়গুলো জাতির কাছে অস্পষ্ট থাকে, তাহলে সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমরা যেটা অর্জন করতে চাই, সেটা অর্জন হিসেবে সামনের দিকে প্রাপ্ত হওয়া অনিশ্চিত থেকে যাবে। এ কারণেই আমরা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবো কি করবো না, সে বিষয়গুলো বিবেচনাধীন রেখেছি।’
জুলাই সনদে সই করার ক্ষেত্রে এনসিপির শর্তের কথা উল্লেখ করে সদস্যসচিব বলেন, ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং সরকার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে জাতির সামনে স্পষ্ট পথনকশা উপস্থাপন করবে। আদেশের বিষয়ে কী হবে, গণভোটের প্রশ্ন কী হবে এবং সামনের সংবিধানে এ বিষয়গুলো কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সে বিষয়গুলো খোলাসা করার দাবি জানিয়েছি।’
জুলাই সনদে নোট অব ডিসেন্টের (ভিন্নমত বা আপত্তি) মতো অনেকগুলো ইস্যু রয়েছে উল্লেখ করে এনসিপির সদস্যসচিব বলেন, ‘সেই নোট অব ডিসন্টগুলোকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে, পরিণতি কী হবে, কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়গুলো খোলাসা করা হয়নি।’ একই সঙ্গে যে আদেশের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে, সে আদেশ কীভাবে হবে তা এখনো এনসিপির কাছে স্পষ্ট নয় বলেও জানান আখতার।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আদেশকে ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ’ বা ‘সংবিধান সংস্কার আদেশ’ নামে জারির প্রস্তাব করেছে এনসিপি। এ নিয়ে দলটির সদস্যসচিব বলেন, ‘সে আদেশ যেন সরকারের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের জারি করা প্রস্তাব হয়, সে দাবি আমরা জানিয়েছি।’ গণভোটের প্রশ্ন কেমন হবে, তা এখনো এনসিপির কাছে স্পষ্ট নয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
এনসিপি নেতা আখতার বলেন, ‘কীভাবে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনগুলোকে সংস্কারকৃত সংবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সে বিষয়গুলো খোলাসা করেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।’
জুলাই সনদ সইয়ের দিন শুক্রবারের আগে মাত্র একদিনে এনসিপির এসব দাবি পূরণ করা সম্ভব কি না- এমন প্রশ্নে আখতার বলেন, ‘সময় যদিও অল্প, কিন্তু আমরা মনে করি এটা রাজনৈতিক সদিচ্ছার ব্যাপার।’
কেএইচ/একিউএফ