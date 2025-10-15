মিরপুরে অগ্নিকাণ্ড: জড়িতদের বিচার ও ক্ষতিপূরণ দাবি এনসিপির

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ড: জড়িতদের বিচার ও ক্ষতিপূরণ দাবি এনসিপির
রাজধানীর মিরপুরে রাসায়নিকের অবৈধ গুদাম ও পোশাককারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১৬ শ্রমিক নিহতের বিচার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
বুধবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বরে (স্বাধীনতা চত্বর) প্রতিবাদ সভা থেকে এ দাবি জানানো হয়। এনসিপির ঢাকা মহানগর উত্তরের মিরপুর জোনের আয়োজনে সভাটি হয়।
এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজনৈতিক লিয়াঁজো কমিটির প্রধান আরিফুল ইসলাম আদীব প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন। তিনি এসময় তিন দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো- অবৈধ রাসায়নিক গুদাম ও পোশাককারখানার মালিকসহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দোষীদের আটক করে বিচার করতে হবে। নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ঢাকা উত্তরের আবাসিক এলাকা থেকে সব রাসায়নিক গুদাম অতিদ্রুত সরাতে হবে।
আরিফুল ইসলাম বলেন, শ্রম মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট যেসব কর্মকর্তা এসব এলাকার তদারকির দায়িত্বে, তাদের গাফিলতিও তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।
এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক মনসুর আব্দুল্লাহর সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সভায় কেন্দ্রীয় সদস্য ইমরান নাঈম, জায়েদ বিন নাসের, ঢাকা মহানগর উত্তরের সদস্য সরদার আমিনুল, জাতীয় শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মেহেদী হাসান, শাহ আলী থানার প্রধান সমন্বয়কারী শফিকুল ইসলাম রানা, মডেল থানার যুগ্ম সমন্বয়কারী রাসেল তালুকদার ও ফায়ার স্পেশালিস্ট ফয়সাল আহমেদ, পল্লবী থানার প্রতিনিধি রেহেনা আক্তার রুমা, তানভীর আহমেদ, রূপনগর থানার তাহমিনা শারমিন প্রমুখ বক্তব্য দেন।
বক্তারা এসব ঘটনায় সরকারের নির্লিপ্ততাকে দায়ী করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এছাড়া ঢাকা মহানগর উত্তরের আবাসিক এলাকা থেকে সব রাসায়নিক গুদাম ও অবৈধ পোশাককারখানা সরানোর জোর দাবি জানান।
এমএইচএ/একিউএফ