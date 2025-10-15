  2. রাজনীতি

নাজিম উদ্দীনকে দেখতে হাসপাতালে আমীর খসরু

প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
বিএমইউ হাসপাতালে শ্রমিক নেতা নাজিম উদ্দীনের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

বিএনপির কেন্দ্রীয় শ্রমবিষয়ক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রমিকদলের সভাপতি এ এম নাজিম উদ্দীনকে দেখতে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএমইউ) গিয়েছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) হাসপাতালে গিয়ে তিনি নাজিম উদ্দীনের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। এসময় তিনি নাজিম উদ্দীনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন নাজিম উদ্দীন। সম্প্রতি তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।

দলের কেন্দ্রীয় ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রমিকদলের একাধিক নেতা জানান, নাজিম উদ্দীন দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং বিএনপির শ্রমিক রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

বিএনপি সূত্রে জানা যায়, তার চিকিৎসার বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে দল।

