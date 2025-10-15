  2. রাজনীতি

ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে থাকবেন বিএনপির তিন সদস্যের প্রতিনিধি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৭ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে থাকবেন বিএনপির তিন সদস্যের প্রতিনিধি
ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ/ ফাইল ছবি

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ‘অতি জরুরি’ বৈঠক ডেকেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টায় রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ বৈঠক হবে। এতে ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত থাকবেন।

আরও পড়ুন
জুলাই সনদ নিয়ে মতভিন্নতা, সন্ধ্যায় বসছে ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেবেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে এ প্রতিনিধিদল সংলাপে অংশ নেবেন।

কেএইচ/বিএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।