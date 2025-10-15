তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে: সরোয়ার

তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে: সরোয়ার
বরিশাল সদর উপজেলার নবগঠিত বিএনপি কমিটি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। আজ মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে জিয়া উদ্যানে এই শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠিত হয়।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান সরোয়ার বলেন, আগামী নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে। এই সময়ের মধ্যেই যেসব জায়গায় ত্রুটি আছে, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নতুন কমিটি দিয়ে সেগুলো সমাধান করবেন। তিনি যথাযথ নেতৃত্বের কাছে কমিটিগুলো তুলে দেবেন। বিএনপি আগামীতে ক্ষমতায় যাবে, আর তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবেন বলে আমরা আশা করি।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এখন জনগণের আস্থার প্রতীক। দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়, আর সেই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত বিএনপি।
জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের রহমততুল্লাহ বলেন, বিএনপি একটি গণমুখী রাজনৈতিক দল। অনেকে প্রার্থী হতে চাইবেন, তবে দলের সিদ্ধান্তই সবার আগে। দলের বাইরে আমরা কেউ না। সবাই মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো। রাষ্ট্র পুনর্গঠনে বিএনপি ও তারেক রহমানের কোনো বিকল্প নেই।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নুরুল আমিন, আহ্বায়ক, বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপি; সাইফুল ইসলাম আব্বাস, সদস্য সচিব; এবং আব্দুস সালাম রাড়ি, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়কসহ নবগঠিত কমিটির অন্যান্য নেতারা।
কেএইচ/এমআরএম/এমএস