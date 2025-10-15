বিএনপি নেতা অসীম
আমরা গণতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই
বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম বলেছেন, আমরা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চাই, গণতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকা-১০ আসনের সমস্যা নিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) স্মারকলিপি দেওয়া শেষে এ কথা বলেন অসীম। এসময় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং ঢাকা-১০ আসনের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অসীম বলেন, একটি সুষ্ঠু-সুন্দর নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন সেটি যেন বজায় রাখা যায়। ভোটের আগে, ভোটের দিন এবং ভোটের পরে তা বজায় রাখতে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করবেন।
বিএনপির এ নেতা এর আগে ঢাকা-১০ সংসদীয় আসনের জনগুরুত্বপূর্ণ সাত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ডিএসসিসিতে স্মারকলিপি দেন। ডিএসসিসির পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম।
স্মারকলিপিতে দাবি জানানো সাতটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে-
- অনুমোদনহীন ও ফিটনেসবিহীন যান চলাচল বন্ধ ও ট্রাফিক ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
- ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে এডিস মশা নিধন ও লার্ভা ধ্বংসের উদ্যোগ নেওয়া।
- যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা রোধ ও পরিবেশদূষণ রোধে পর্যাপ্ত ডাস্টবিন স্থাপন।
- ফুটপাতে অবৈধ দোকানপাট স্থাপন বন্ধ করা।
- পয়োনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া।
- সড়কগুলোতে জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া।
- ধানমন্ডি লেকের পানিদূষণ রোধ ও লেকের সৌন্দর্যবর্ধনে ভূমিকা পালন করা।
স্মারকলিপি দেওয়া শেষে এ দাবির আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান অসীম। সেই সঙ্গে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের আগামীতেও জনগণের সঙ্গে থাকার আহ্বান জানান।
এমএইচএ/একিউএফ