আমরা গণতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ডিএসসিসিতে স্মারকলিপি দেওয়া শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম বলেছেন, আমরা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চাই, গণতন্ত্রের পথে নতুন যাত্রা শুরু করতে চাই। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকা-১০ আসনের সমস্যা নিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) স্মারকলিপি দেওয়া শেষে এ কথা বলেন অসীম। এসময় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং ঢাকা-১০ আসনের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অসীম বলেন, একটি সুষ্ঠু-সুন্দর নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন সেটি যেন বজায় রাখা যায়। ভোটের আগে, ভোটের দিন এবং ভোটের পরে তা বজায় রাখতে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করবেন।

বিএনপির এ নেতা এর আগে ঢাকা-১০ সংসদীয় আসনের জনগুরুত্বপূর্ণ সাত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ডিএসসিসিতে স্মারকলিপি দেন। ডিএসসিসির পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম।

স্মারকলিপিতে দাবি জানানো সাতটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে-

  • অনুমোদনহীন ও ফিটনেসবিহীন যান চলাচল বন্ধ ও ট্রাফিক ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
  • ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে এডিস মশা নিধন ও লার্ভা ধ্বংসের উদ্যোগ নেওয়া।
  • যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা রোধ ও পরিবেশদূষণ রোধে পর্যাপ্ত ডাস্টবিন স্থাপন।
  • ফুটপাতে অবৈধ দোকানপাট স্থাপন বন্ধ করা।
  • পয়োনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া।
  • সড়কগুলোতে জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া।
  • ধানমন্ডি লেকের পানিদূষণ রোধ ও লেকের সৌন্দর্যবর্ধনে ভূমিকা পালন করা।

স্মারকলিপি দেওয়া শেষে এ দাবির আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান অসীম। সেই সঙ্গে তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের আগামীতেও জনগণের সঙ্গে থাকার আহ্বান জানান।

