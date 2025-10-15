মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে নিহতদের পরিবারের পাশে থাকবেন তারেক রহমান
রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন কলেজ ট্র্যাজেডিতে নিহতদের পরিবারের পাশে থাকবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ কথা জানিয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমিনুল হক।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে উত্তরার ১০ নম্বর সেক্টরে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমিনুল হক এ কথা জানান।
সভায় হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী নিহতদের পরিবারের সদস্যদের পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি ও অন্যান্য মানবিক সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হয়।
ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন, সরকার তাদের কোনো খোঁজখবর নিচ্ছে না। এমনকি হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের টাকাও তারা এখনো পাননি। নানা গড়িমসিতে বিষয়টি দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে।
এসময় আমিনুল হক বলেন, দুর্ঘটনার শুরু থেকেই বিএনপি তারেক রহমানের নির্দেশে নিহতদের পরিবারের পাশে রয়েছে। অতি শিগগিরই তিনি নিজে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।
আমিনুল হক আশ্বস্ত করেন, মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে বিএনপি নিহতদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের পাশে সর্বদা থাকবে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দেবে।
সভায় ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোস্তফা জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন, এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, এ বি এম এ রাজ্জাক, গাজী রেজাউনুল হোসেন রিয়াজ, এম কফিল উদ্দিন আহমেদ, মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, মাহাবুব আলম মন্টু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
গত ২১ জুলাই উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় বিমানের পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মো. তৌকির ইসলামসহ নিহত হন ৩৪ জন। অনেকে আহত হন। নিহতদের মধ্যে ২৭ জনই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী ছিল।
