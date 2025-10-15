নির্বাচনের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখতে পাচ্ছি: নূর
দেশের নির্বাচনের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) পটুয়াখালী জেলা গণঅধিকার পরিষদের উদ্যোগে শহরে এক পথসভায় নূর এ মন্তব্য করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, একদিকে আমরা রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে জনসংযোগে নেমে পড়েছি। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে বলে আশাবাদী। মানুষ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে। তাদের মধ্যে আগ্রহ-উচ্ছ্বাস রয়েছে। আরেক দিকে আবার নির্বাচনের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি।
নূর সতর্ক করে দিয়ে বলেন, গণঅভ্যুত্থানের শক্তি বিএনপি ও জামায়াত যদি অন্তর্বর্তী সরকারকে দুর্বল করে, আমরা যদি সবাই মিলে সরকারের নগ্ন সমালোচনা করি, তাকে যদি নাস্তানাবুদ করি, তাহলে কিন্তু সামনে শনির দশা সবার জন্য অপেক্ষা করছে।
তিনি আরও বলেন, স্থান-কাল পাত্র ভেদে আমাদের ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আমাদের কথা বলা প্রয়োজন। এখন কীভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা যায়; কীভাবে জনগণের ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের একটি ব্যবস্থা করা যায়; আমাদের সব রাজনৈতিক দলগুলোকে এই দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য মো. শহিদুল ইসলাম ফাহিম। পটুয়াখালী যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমানের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী গণঅধিকার পরিষদের সদস্যসচিব মো. শাহ আলম সিকদারসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।
