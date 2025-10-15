মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডের এলাকা পরিদর্শনে জামায়াত আমির

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডের এলাকা পরিদর্শনে জামায়াত আমির
রাজধানীর মিরপুরে পোশাককারখানা ও রাসায়নিক গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১৬ জন নিহতের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।
জামায়াত আমির মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাতে ক্ষতিগ্রস্ত পোশাককারখানা ও রাসায়নিক গুদাম পরিদর্শন করেন। তিনি কারখানার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এছাড়া তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করেন।
পরিদর্শনকালে শফিকুর রহমান নিহত ও আহতদের বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং নিহতদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এক লাখ টাকা করে অনুদান ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংগঠনের দায়িত্বশীলদের নির্দেশ দেন।
জামায়াত আমির হতাহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, ‘এ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক দায়িত্ব।’ তিনি হতাহতদের পরিবারের সহায়তায় সরকার, সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি, মানবিক সংস্থা, সংগঠন ও জামায়াতের স্থানীয় নেতাকর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুর রহমান মুসা, ঢাকা-১৪ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মীর আহমাদ বিন কাসেম (আরমান) এবং ঢাকা-১৬ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আবদুল বাতেন।
জামায়াত আমির এর আগে এক বিবৃতিতে নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন ও আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করে দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।
এছাড়া শফিকুর রহমান নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ও আহতদের সর্বাত্মক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।
আরএএস/একিউএফ