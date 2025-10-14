  2. রাজনীতি

ডা. তাহের

ষড়যন্ত্রকারী উপদেষ্টাদের তালিকা আছে, না সরালে মুখোশ খুলে দেবো

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
ষড়যন্ত্রকারী উপদেষ্টাদের তালিকা আছে, না সরালে মুখোশ খুলে দেবো
পাঁচ দাবিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের/ছবি সংগৃহীত

সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে প্রশাসনে দলীয়করণ বন্ধ করে নিরপেক্ষদের পদায়নের দাবি জানিয়েছেন জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিভিল ও পুলিশ প্রশাসনে একটি বিশেষ দলের অনুগতদের বসিয়ে ‘নীলনকশার নির্বাচন’ করার ষড়যন্ত্র করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সরকারের উদ্দেশে জামায়াতের এ নেতা বলেন, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত উপদেষ্টাদের নাম, এমনকি তাদের সভার বক্তব্যের কণ্ঠ রেকর্ডও আমাদের কাছে রয়েছে। তাদের না সরালে জাতির সামনে মুখোশ উন্মোচন করতে বাধ্য হবো।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) পিআর পদ্ধতি জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের দাবিসহ পাঁচ দফা দাবিতে ঢাকায় মানববন্ধন করে জামায়াত। রাজধানীর মৎস্য ভবন মোড়ে ওই মানববন্ধনে অংশ নিয়ে ডা. তাহের এসব কথা বলেন।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন যাত্রাবাড়ী, মৎস্য ভবন, শাহবাগ, গাবতলী ও আমিনবাজার এলাকায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে জামায়াত।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান রাখছি, আপনি বিশ্বব্যাপী একজন গ্রহণযোগ্য মানুষ। যারা আপনাকে ব্যবহার করে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে, তাদের সরিয়ে দিন। অন্যথায় আপনার গ্রহণযোগ্যতা বজায় থাকবে না।

প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, আপনি যদি তাদের চিহ্নিত করতে না পারেন, আমাদের কাছে তালিকা আছে, আপনি চাইলে আমরা তালিকা দিতে প্রস্তুত। অন্যথায় আমরা জাতির সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে বাধ্য হবো। পরে আপনাকেই এর সব দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

‘যদি সময়মতো সাবধান না হন, তাহলে কোন কোন উপদেষ্টা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আমরা জনগণের কাছে তাদের নাম প্রকাশ করবো। তাদের কণ্ঠ রেকর্ড আছে। মিটিংয়ে তারা কী বক্তব্য দেন, এ খবর আছে। আমরা আপনাদের সংশোধনের জন্য সময় দিতে চাই’- হুঁশিয়ারি দেন ডা. তাহের।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জনগণের মতামত জানতে গণভোটের বিষয়টি সামনে এসেছে। বিএনপি চায় সংসদ নির্বাচনের ভোটের দিন পৃথক ব্যালটে গণভোট হোক। তবে জামায়াতের দাবি, সংসদ নির্বাচনের আগেই গণভোট করতে হবে।

যারা ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোটের দাবি করছে তাদের ‘উদ্দেশ্য খারাপ’ বলে মন্তব্য করেন জামায়াতের নায়েবে আমির।

তিনি বলেন, আমরা দেখছি জুলাই বিপ্লবের যে জাতীয় অর্জন, সেই জাতীয় অর্জন কোনো কোনো দল বা গোষ্ঠী একটি দলীয় অর্জনে রূপান্তরিত করে জুলাইয়ের চেতনা টেনেহিঁচড়ে ফেলে দিয়ে আবার সেই দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য যেনতেনভাবে একটি নির্বাচন করার ভয় দেখাচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে ডা. তাহের বলেন, আপনারা জানেন, নির্বাচনের সুষ্ঠুতার জন্য সরকারকে নিরপেক্ষ হতে হয়, প্রশাসনকে নিরপেক্ষ হতে হয়। সিভিল এবং পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা রাখতে হয়। কিন্তু আমরা দেখছি, সেই নিরপেক্ষ প্রশাসন ও সিভিল এবং পুলিশ প্রশাসনকে আবার দলীয়করণ করার জন্য মহাষড়যন্ত্র চলছে।

আরএএস/এমকেআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।