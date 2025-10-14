মিরপুরে আগুনে হতাহতের ঘটনায় জামায়াত আমিরের শোক

মিরপুরে আগুনে হতাহতের ঘটনায় জামায়াত আমিরের শোক
রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মৃত্যু ও কয়েকজনের দগ্ধ হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এক বিবৃতির মাধ্যমে এ শোক প্রকাশ করেন তিনি।
শোক বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, ১৪ অক্টোবর (মঙ্গলবার) দুপুরে রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে একটি পোশাক কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৬ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এই ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। অগ্নিকাণ্ডের এই মর্মান্তিক ঘটনায় শ্রমজীবী মানুষদের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। নিহতদের স্বজনদের বেদনা ভাষায় প্রকাশের নয়।
আমি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করছি- তিনি যেন নিহতদের জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন, আহতদের দ্রুত সুস্থতা দান করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনকে এই কঠিন দুঃসময়ে ধৈর্য ধারনের তাওফীক দান করেন।
অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ সঠিকভাবে তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার এবং আহতদের সর্বাত্মক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
