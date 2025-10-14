  2. রাজনীতি

শিক্ষা উপদেষ্টা নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করছেন: জাহিদ আহসান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
শিক্ষা উপদেষ্টা নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করছেন: জাহিদ আহসান
বাগছাস নেতা জাহিদ আহসান/সংগৃহীত ছবি

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার ‘নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করছেন’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব জাহিদ আহসান।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজ আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জাহিদ আহসান বলেন, একের পর এক নির্বিকার মনোভাব, শিক্ষা খাতের কোনোরূপ পরিবর্তন আনতে না পারা, শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করতে না পারার মধ্য দিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করছেন।

তিনি বলেন, একজন শিক্ষক হয়েও শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার শিক্ষকদের সঙ্গে অবহেলা ও লাঞ্ছনার আচরণ করে যাচ্ছেন।

বাগছাসের এ শীর্ষ নেতা আরও বলেন, শিক্ষা উপদেষ্টার এমন অবহেলা মাইলস্টোন ট্র্যাজেডির সময়ও আমরা লক্ষ্য করেছি। গত তিনদিন ধরে আমাদের শিক্ষকরা খোলা আকাশের নিচে বসে থাকলেও শিক্ষা উপদেষ্টা নির্বিকার।

এমএইচএ/এমকেআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।