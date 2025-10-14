জামায়াত আওয়ামী লীগের লেজ ধরে চলতে ভালোবাসে: রিজভী

জামায়াত আওয়ামী লীগের লেজ ধরে চলতে ভালোবাসে: রিজভী
জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের লেজ ধরে চলতে ভালোবাসে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
তিনি বলেন, ভোট দিলে বেহেশতে যাওয়া সহজ হবে— এমন প্রচারণা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা। যারা নভেম্বরে গণভোটের কথা বলছেন, তাদের কোনো মাস্টারপ্ল্যান আছে। জামায়াত আওয়ামী লীগের লেজ ধরে চলতে ভালোবাসে। এখনো তারা আওয়ামী লীগের ভোট নেওয়ার জন্য কায়দা কানুন করছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, জামায়াত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথ্যা প্রচারের জন্য বাহিনী তৈরি করেছে। জামায়াতে ইসলামী কি এখন মধ্যযুগীয় পাদ্রিদের মতো জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে? মানুষকে বিভ্রান্ত করা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে।
তিনি বলেন, নিজেদের ক্ষোভের জেরে পিআর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে জামায়াত। পিআর, সংস্কার, গণভোট- এসব নানামুখী বিতর্ক সৃষ্টি করে তারা নির্বাচন ভণ্ডুল করার ষড়যন্ত্র করছে। সাধারণ মানুষ পিআর সম্পর্কে জানে না।
বিএনপির এ সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যারা নভেম্বরে গণভোটের কথা বলছেন, তাদের কোনো মাস্টারপ্ল্যান আছে। তারা শর্ত দিয়ে বিভ্রান্ত করে জাতীয় নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে চাইছে। জামায়াত আওয়ামী লীগের লেজ ধরে চলতে ভালোবাসে। এখনো তারা আওয়ামী লীগের ভোট নেওয়ার জন্য কায়দা কানুন করছে। শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ইসলামের মৌলিক নীতির বাইরে কথা বলছে তারা।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা মো. আলমগীর হোসাইন।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল, সহ-ধর্মবিষয়ক সম্পাদক এ টি এম আবদুল বারী ড্যানী, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা শাহ মো. নেছারুল হক প্রমুখ।
