  2. রাজনীতি

শিক্ষকদের ফোন করলেন হাসনাত আব্দুল্লাহ, লং মার্চ না করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
শিক্ষকদের ফোন করলেন হাসনাত আব্দুল্লাহ, লং মার্চ না করার আহ্বান

বাড়িভাড়া বাড়ানোর দাবিতে শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে থাকা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আজ (মঙ্গলবার) দুপুর ১২টায় সচিবালয় অভিমুখে লংমার্চ করার কথা ছিল। তবে এ লংমার্চ ‌‘এখনই না করার’ আহ্বান জানিয়েছেন এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজীকে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে কল করে এ আহ্বান জানান তিনি। অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী কর্মসূচিস্থলে মাইকে এ ঘোষণা দেন।

শিক্ষক নেতা অজিজী বলেন, এনসিপির নেতা; আমাদের পাশে সবসময় ‍যিনি থেকেছেন; সেই হাসনাত আব্দুল্লাহ এইমাত্র আমাকে মোবাইলে কল করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, সচিবালয়ে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে একটা মিটিং চলছে। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত লংমার্চ টু সচিবালয় কর্মসূচিতে না যেতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আমরাও সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত আসে, তা দেখে পরবর্তী কর্মসূচি করবো।

এএএইচ/এএমএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।