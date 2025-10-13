বিএনপি ক্ষমতায় এলে ১৮ মাসে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে

বিএনপি ক্ষমতায় এলে ১৮ মাসে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে
বিএনপি ক্ষমতায় এলে ১৮ মাসের মধ্যে শিক্ষিত বেকারদের জন্য এক কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে জানিয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমিনুল হক।
আমিনুল হক বলেন, ‘সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিএনপি বিচার বিভাগকে শতভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করবে। পাশাপাশি দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে ১৮ মাসব্যাপী একটি বিশেষ কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, ক্ষমতায় এলে এক কোটি বেকার যুবকের জন্য চাকরি ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।’
সোমবার (১৩ অক্টোবর) ছাত্রদলের ঢাকা মহানগর পশ্চিমের মিরপুর থানার ১২ নম্বর ওয়ার্ড আয়োজিত এক কর্মিসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
বিএনপির এ নেতা জানান, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুনর্গঠনের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও বিভাগ পর্যায়ে মানুষের হাতের নাগালে চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দেওয়াই এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।
আরও পড়ুন
নাগরিক দুর্ভোগ নিরসনে ডিএসসিসিতে স্মারকলিপি দেবে বিএনপি
পিআর পদ্ধতিতে ভোটে জনগণের ক্ষমতা খর্ব হবে: ফখরুল
দেশে ফিরে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেবেন তারেক রহমান
দলে শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা বিশৃঙ্খলার স্থান নেই উল্লেখ করে আমিনুল হক বলেন, ‘আমরা কোনো বিশৃঙ্খলাকারী, অন্যায়কারী, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী বা সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেব না। এমনকি সে যদি আমাদের দলের কেউও হয়, তবু তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
তিনি ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ছাত্রদল একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠন। যারা ছাত্রদলের ভেতরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, তারা ছাত্রদলের কর্মী হতে পারে না। আপনাদের ওপরই বাংলাদেশের মানুষ আশা করে আছে, তাই শৃঙ্খলা মেনে জনগণের কাছে যেতে হবে, দলের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।
এমএইচএ/একিউএফ/এমএস