ছাত্র ইউনিয়ন
বন্দরের নিয়ন্ত্রণ বিদেশি কোম্পানির হাতে দেওয়া চলবে না
চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া, নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও বে টার্মিনাল পরিচালনার জন্য বিদেশি অপারেটর নিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে তা বাতিল করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়ন্ত্রণ বিদেশিদের হাতে দেওয়া দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ বলেও মন্তব্য করেছে সংগঠনটি।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা এবং সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ চট্টগ্রাম বন্দরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান।
নেতারা বলেন, সম্পূর্ণ এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে লাভজনক টার্মিনাল নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনালসহ চট্টগ্রাম বন্দরের অন্য ২টি টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ ৩০ বছরের জন্য বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দিতে চায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ হলো দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে ফেলা। বন্দর শ্রমিকসহ দেশের ছাত্র-জনতা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আসছে। দেশের জনগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চট্টগ্রাম বন্দরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনালের নিয়ন্ত্রণ বিদেশি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিতে চায়।
তারা বলেন, দেশের জনগণের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়েছে যে, এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিশেষ কোন বিদেশি শক্তির তাবেদারি করছে। আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই, চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবেই বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। দেশীয় সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে দেশীয় কোম্পানির দ্বারাই বন্দর পরিচালনা করতে হবে। অবিলম্বে সরকারকে এই চুক্তির সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে করতে যাওয়া এই চুক্তি থেকে যদি সরে না আসে তবে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা বলেন, আমরা রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হবো। প্রয়োজনে ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চ করে সরকারকে আমাদের দাবি মেনে নিতে আমরা বাধ্য করবো। তবুও চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়ন্ত্রণ বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দিতে দেওয়া হবে না। আমরা দেশের সর্বস্তরের জনগণকে গণবিরোধী এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানাই।
