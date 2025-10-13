নাগরিক দুর্ভোগ নিরসনে ডিএসসিসিতে স্মারকলিপি দেবে বিএনপি
ঢাকা-১০ আসনের জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেবে বিএনপি।
দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়ার নেতৃত্ব দেবেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম।
তার ব্যক্তিগত সহকারী রফিকুল ইসলাম বিষয়টি জানিয়েছেন।
রফিকুল ইসলাম জানান, স্মারকলিপিতে ঢাকা-১০ আসনের নাগরিকদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তির নানা বিষয় ও সেগুলোর দ্রুত সমাধানের দাবি তুলে ধরা হবে।
কেএইচ/এমআইএইচএস/জিকেএস