১৭ বছর আন্দোলন করেছি বাসস্ট্যান্ড দখলের জন্য নয়: ইশরাক

১৭ বছর আন্দোলন করেছি বাসস্ট্যান্ড দখলের জন্য নয়: ইশরাক
ফুটপাত, বাজার এবং বাসস্ট্যান্ড দখলের জন্য বিগত ১৭ বছর বিএনপি আন্দোলন করেনি বলে মন্তব্য করেছেন দলটির চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির বিশেষ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন।
তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর দলের কয়েকজন বিপথগামী নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমরা ১৭ বছর আন্দোলন করেছি ফুটপাত, বাজার এবং বাসস্ট্যান্ড দখল করার জন্য নয়। আমরা লড়াই করেছি মুক্ত হওয়ার জন্য।
রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর গোপীবাগে সূত্রাপুর, ওয়ারী, বংশাল, কোতোয়ালি এবং গেন্ডারিয়া থানা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শ্রমিক দলের আহ্বায়ক সুমন ভূইয়া।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইশরাক হোসেন বলেন, শেখ হাসিনার আমলে মানুষ কথা বলতে পারতো না। দম বন্ধ হওয়ার মত অবস্থা ছিল। সাধারণ মানুষকে তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক মনে করা হতো। আমি মনে করি আওয়ামী লীগ আর বাংলাদেশের মাটিতে রাজনীতি করতে পারবে না। এটি কোনো রাজনৈতিক দল নয়, সন্ত্রাসী সংগঠন। এরা দেশ ও জনগণের বিপক্ষে কাজ করেছে। এখনো তারা বাংলাদেশের বিপক্ষে কাজ করে চলছে। এরা সাংগঠনিকভাবে গণহত্যা চালিয়েছে, মানুষ মেরে মরদেহ পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা শেখ হাসিনার বিচার নয়, শাস্তি দেখতে চাই, ফাঁসি চাই।
তিনি বলেন, বিগত ১৭ বছর বাংলাদেশ বাংলাদেশ ছিল না। এটি ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলেও আওয়ামী লীগ এদেশের জনগণকে দাসে পরিণত করেছিল। দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো এ দেশের জনগণের ভাগ্য এবং নির্বাচন। বাংলাদেশকে কীভাবে লুটপাট করবে, কারা করবে সেগুলো নির্ধারণ করে দেওয়া হতো।
এনসিপি নেতাদের বিষয়ে ইশরাক হোসেন বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এনসিপির যারা নেতৃত্বে আছেন তাদের ভক্ত ছিলাম। ভেবেছিলাম তারা বিপ্লবী দল হবে। কিন্তু ক্ষমতার অংশীদার কিংস পার্টির আচরণ তাদের মধ্যে চলে এলো।
তিনি বলেন, আগে আওয়ামী লীগ যেভাবে লুটপাট, টেন্ডারবাজি ও বদলি বাণিজ্য করতো, আজ তাদের (এনসিপি) একটি অংশ এগুলোতে জড়িয়ে পড়েছে। আমি আশা করি, যারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড করছে তাদের বাদ দিয়ে এনসিপি সুস্থধারার রাজনীতি করবে।
জামায়াত প্রসঙ্গে ইশরাক বলেন, আমরাতো একসঙ্গে রাজনীতি করছি। আজ শুধু ক্ষমতার লোভে জনগণের সামনে যা-তা দাবি নিয়ে সামনে আসতে চাচ্ছে। পিআর পদ্ধতি দেশ, জনগণ এবং গণতন্ত্রের জন্য হুমকি।
