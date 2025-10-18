  2. জাতীয়

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সংসদ ভবনের সামনে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরে ধানমন্ডি থানায় আরেক মামলা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের দিন জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও সরকারি কাজে বাধা প্রদান করায় ধানমন্ডি মডেল থানায় একটি মামলা হয়েছে। এর আগে শেরেবাংলা নগর থানায় পুলিশের করা চার মামলায় ৯০০ জনকে আসামি করা হয়।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে ধানমন্ডি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যশৈন্যু মারমা জাগো নিউজকে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিসাধন ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় ৭০ জন অজ্ঞাতপরিচয়ের আসামির বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ ও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে গাড়ি ভাঙচুরে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে কাজ চলছে।

শেরেবাংলা থানায় পুলিশের করা ৪ মামলায় আসামি ৯০০

এদিকে, রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে চারটি মামলা করে। চার মামলায় মোট আসামির সংখ্যা প্রায় ৯০০ জন। মামলার বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমাউল হক।

তিনি বলেন, শুক্রবারের ঘটনায় মোট চারটি মামলা হয়েছে।

এর মধ্যে একটি মামলা করা হয়েছে সংরক্ষিত এলাকায় জোরপূর্বক প্রবেশের অভিযোগে। বাকি মামলা তিনটি হয়েছে পুলিশের ওপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুর ও কন্ট্রোল রুম পোড়ানোর অভিযোগে।

শুক্রবার জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জুলাই যোদ্ধাদের স্বীকৃতি, শহীদ ও আহতদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, সুরক্ষা আইন ও তাদের দায়মুক্তি নিশ্চিত করার তিন দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় উপস্থিত হন জুলাই যোদ্ধাদের একাংশ। একপর্যায়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই কয়েক শত জুলাই যোদ্ধা ফটক ভেঙে সনদ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানস্থল সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার ভেতরে ঢুকে যায়। প্রধান উপদেষ্টা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন এজন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জুলাই যোদ্ধাদের সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করে পুলিশ।

তবে পুলিশের অনুরোধে কাজ না হওয়ায় লাঠিপেটা করে বের করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে জুলাই যোদ্ধা ও পুলিশ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষের সময় পুলিশ সদস্যদের মারধর, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও কন্ট্রোল রুমে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জুলাই যোদ্ধারা। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিপেটা, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষে জুলাই যোদ্ধাদের ৩০ জন এবং পুলিশের অন্তত সাতজন আহত হন।

