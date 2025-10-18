  2. জাতীয়

পুলিশ-জুলাই যোদ্ধা সংঘর্ষ

শেরেবাংলা থানায় পুলিশের করা ৪ মামলায় আসামি ৯০০

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৯ পিএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
শেরেবাংলা থানায় পুলিশের করা ৪ মামলায় আসামি ৯০০
পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের একপর্যায়ে সড়কে থাকা প্লাস্টিকের জিনিসপত্র, টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেন জুলাই যোদ্ধারা/ ছবি: বিপ্লব দিক্ষিৎ

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের দিন জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় পুলিশের সঙ্গে জুলাই যোদ্ধাদের সংঘর্ষের ঘটনায় এক থানাতেই চারটি মামলা হয়েছে। চার মামলায় মোট আসামির সংখ্যা প্রায় ৯০০ জন। গত শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দিবাগত রাতে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা চারটি করে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে মামলার বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমাউল হক। তিনি বলেন, শুক্রবারের ঘটনায় মোট চারটি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলা করা হয়েছে সংরক্ষিত এলাকায় জোরপূর্বক প্রবেশের অভিযোগে। বাকি মামলা তিনটি হয়েছে পুলিশের ওপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুর ও কন্ট্রোল রুম পোড়ানোর অভিযোগে।

শুক্রবার জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জুলাই যোদ্ধাদের স্বীকৃতি, শহীদ ও আহতদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, সুরক্ষা আইন ও তাদের দায়মুক্তি নিশ্চিত করার তিন দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় উপস্থিত হন জুলাই যোদ্ধাদের একাংশ।

একপর্যায়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই কয়েক শত জুলাই যোদ্ধা ফটক ভেঙে সনদ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানস্থল সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজার ভেতরে ঢুকে যায়। প্রধান উপদেষ্টা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন এজন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জুলাই যোদ্ধাদের সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করে পুলিশ।
তবে পুলিশের অনুরোধে কাজ না হওয়ায় লাঠিপেটা করে বের করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে জুলাই যোদ্ধা ও পুলিশ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষের সময় পুলিশ সদস্যদের মারধর, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর ও কন্ট্রোল রুমে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জুলাই যোদ্ধারা। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিপেটা, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষে পুলিশের অন্তত সাতজন ও জুলাই যোদ্ধাদের ৩০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

টিটি/এমএমকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।