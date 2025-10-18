পল্টনে যাত্রীবেশে চালককে কুপিয়ে অটোরিকশা ছিনতাই

পল্টনে যাত্রীবেশে চালককে কুপিয়ে অটোরিকশা ছিনতাই
রাজধানীর পল্টন এলাকায় মেহেদী হাসান (৩৩) নামের এক চালককে ছুরিকাঘাত করে তার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে পল্টনের জিপিও মোড়ে ছুরিকাঘাতের ওই ঘটনা ঘটে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) ভোরে আহত মেহেদীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসেন পথচারীরা। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মেহেদী বরিশাল সদরের কোতোয়ালি থানার হরিণা সোনিয়া এলাকার দুলাল হাওলাদারের ছেলে। ঢাকার মুগদা এলাকায় শামীম নামের একজনের রিকশা গ্যারেজে থাকতেন তিনি।
আহত মেহেদীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী ওসমান গনি জানান, পল্টনের জিপিও মোড়ের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে মেহেদীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি।
ওসমান গনি আরও বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, গুলিস্তান থেকে যাত্রীবেশে দুই যুবক মেহেদীর অটোরিকশা ভাড়া করেন। রিকশায় করে পল্টনের জিপিও মোড়ে আসার পর পেছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেহেদীকে আঘাত করা হয়। এতে চালক মেহেদী রাস্তায় লুটিয়ে পড়লে তার রিকশাটি নিয়ে পালিয়ে যায় যাত্রীবেশে থাকা দুই যুবক। পরে আহত মেহেদীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জাগো নিউজকে বলেন, পল্টনের জিপিও থেকে এক রিকশা চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। জানা গেছে, ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইকারীরা তার অটোরিকশা নিয়ে গেছে। আহত মেহেদীকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।
