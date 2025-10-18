সেনাবাহিনীর ৯৬তম বিএমএ কোর্সে আবেদনের সময় বৃদ্ধি

সেনাবাহিনীর ৯৬তম বিএমএ কোর্সে আবেদনের সময় বৃদ্ধি
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯৬তম বিএমএ (বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি) দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। আগামী সোমবার (২০ অক্টোবর) পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গত ১৫ অক্টোবর প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তির বরাতে ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, ‘৯৬তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের অনলাইন আবেদন কার্যক্রম ২৯ জুলাই ২০২৫ তারিখ হতে ১৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত চলমান রয়েছে। এইচএসসি- ২০২৫ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ বিবেচনা পূর্বক অনলাইন আবেদনের সময়সীমা আগামী ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।’
আরও পড়ুন
১১৩ জনকে নিয়োগ দেবে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে অফিসার নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার
আবেদনে বয়স ও যোগ্যতা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষার যে কোনো একটিতে ন্যূনতম জিপিএ- ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং অন্যটিতে জিপিএ ৪ দশমিক ৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন সাড়ে ১৬ বছর এবং সর্বোচ্চ ২১ বছর।
ন্যূনতম উচ্চতা: পুরুষ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, নারী ৫ ফুট ২ ইঞ্চি।
আবেদনকারী অবিবাহিত হতে হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া : অনলাইনে আবেদন করতে হবে সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইটে।
আবেদন ফি: আবেদন ফি ১০০০ টাকা ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি ১০০০ টাকাসহ মোট ২০০০ টাকা।
কেএসআর/এমএস