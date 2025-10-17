বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৮ জনকে গ্রেফতার

বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৮ জনকে গ্রেফতার
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িতরা রয়েছেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ৫০টি ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৭অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন সাকিবুল (২০), খায়রুল ইসলাম (২১), মোশাররফ (২১), মিজান (২৪), কামাল (৩০), জিসান (২২), ফারুক (২৩), রাশেদুল (৩৮), রায়হান (১৯), মামুন (২১), রাজিব রতন (১৮), টিপু (২৯), সালমান (২৭), সানি (২৬), আসিফ (২৫), আইচান ওরফে আহসান (৩০), আসাদুল হক (২৫) ও শামীম (৪২)।
মোহাম্মদপুর থানার বরাত দিয়ে উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান বলেন, গত বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
