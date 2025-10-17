এফএও মহাপরিচালকের সঙ্গে কৃষি উপদেষ্টার বৈঠক
ইটালির রোমে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) মহাপরিচালকের কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক কু ডংইউ এর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেঅেংশ নিয়েছেন।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বৈঠকের শুরুতে কৃষি উপদেষ্টা বিশ্ব খাদ্য ফোরামের মতো গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনের জন্য এবং বেশ কয়েকটি সংলাপ ও সেশনে বাংলাদেশকে অংশগ্রহণে আমন্ত্রণের জন্য এফএও মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানান।
কৃষি মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।
উপদেষ্টা বাংলাদেশের কৃষিখাতে এফএও- এর অব্যাহত সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষি বিষয়ক গবেষণা, রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, ডিজিটাল কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে অধিকরতর সহযোগিতার জন্য মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
এ সময় এফএও মহাপরিচালক বাংলাদেশের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার আশা প্রকাশ করেন।
বৈঠকে কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়াসহ দুই পক্ষের প্রতিনিদলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
