চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও একজনের মৃত্যু
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে তিনি মারা যান।
মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম মিশকাত। তিনি বাঁশখালীর বাহারচরা ইউনিয়নের বাসিন্দা। এর আগে একই ঘটনায় পতেঙ্গার শওকত ওসমানের (৩৫) মৃত্যু হয়।
গত সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে হাসপাতালের সপ্তম তলায় গাইনি ওয়ার্ডের এসি মেরামতের সময় বিস্ফোরণে গুরুতর দগ্ধ হন পিডিবির তিন আউটসোর্সিং টেকনিশিয়ান শওকত, মিশকাত ও শাখাওয়াত। পরে তাদের হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। ঘটনার দিনই গুরুতর দগ্ধ শওকত মারা যান।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, মেরামতের সময় এসির বাক্সে হঠাৎ স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তেই আগুন ধরে যায়। এতে কর্মরত তিন টেকনিশিয়ান দগ্ধ হন।
চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বলেন, এসি মেরামতের সময় শর্টসার্কিট থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে তিনজন দগ্ধ হন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। অপরজনের অবস্থা এখনো সংকটাপন্ন।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেবে।
