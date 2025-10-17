  2. জাতীয়

জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেনি এনসিপি ও ৪ বাম দল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪১ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টি/ফাইল ছবি

জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। জুলাই সনদে তারা স্বাক্ষরও করেছেন। তবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাম ধারার চারটি রাজনৈতিক দলের কেউ এই অনুষ্ঠানে অংশ নেননি। জুলাই সনদে এসব দলের পক্ষে স্বাক্ষরও করা হয়নি।

জুলাই সনদে স্বাক্ষর না করা বাম ধারার রাজনৈতিক দল চারটি হলো—বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাসদ (মার্ক্সবাদী) ও বাংলাদেশ জাসদ।

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল ৪টা ৩৭ মিনিটে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা। এর কিছু আগে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান। এসময় সেখানে আগে থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানস্থলে এনসিপি ও চারটি বাম রাজনৈতিক দলের নেতাদের দেখা যায়নি।

এনসিপির মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন বিকেলে সাংবাদিকদের জানান, এনসিপির কেউ জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যাননি। না যাওয়ার কারণ আগেই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

এরআগে, গত বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দিবাগত রাত ২টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এনসিপি জানায়, আইনি ভিত্তির নিশ্চয়তা ছাড়া তারা এখন জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না। আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ইস্কাটনে এনসিপির শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, কিছু রাজনৈতিক দল জাতীয় ঐকমত্যের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে একটি কাগজে সই করছে।

এদিকে, জুলাই সনদ সংশোধন করা না হলে এতে স্বাক্ষর না করার কথা জানায় বাম ধারার চারটি দল। এই সিদ্ধান্ত জানাতে বৃহস্পতিবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেন দলগুলোর নেতারা। সেখানে জানানো হয়, জুলাই জাতীয় সনদের স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে সংশোধিত খসড়া না পেলে সনদে সই করবে না বাম ধারার চারটি দল।

সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির বলেন, সিপিবিসহ চার বাম দলের নেতাদের কেউ জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যাননি। তিনি বলেন, ‘আমরা কালই (বৃহস্পতিবার) আমাদের অবস্থান জানিয়েছি।’

এমএমকে/এএসএম

