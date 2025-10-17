জুলাই সনদ সারা পৃথিবীর জন্য বড় রকমের উদাহরণ হয়ে থাকবে: ড. ইউনূস
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, জুলাই সনদে স্বাক্ষরের দিনটি শুধু জাতির জন্য না, সারা পৃথিবীর জন্য একটা বড় রকমের উদাহরণ হয়ে থাকবে। বহু জায়গায় এটা পাঠ্যপুস্তকে থাকবে, ক্লাস রুমে আলোচনা হবে। বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে আলোচনা হবে, কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক, তারা কি বললো, আমরা কি চাই। তারা চেষ্টা করে দেখবে তাদের দেশে সেটা সম্ভব কি না।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আয়োজিত জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় এসব কথা বলেন ড. ইউনূস।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যে উদাহরণ আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা সৃষ্টি করেছেন সেটা দেশের জন্য তো বটেই, সারা পৃথিবীর জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। দেশকে তারা বহু উচ্চে নিয়ে গেছেন।
ড. ইউনূস আরও বলেন,জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা জুলাই সনদ প্রণয়ন ও স্বাক্ষরের মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তাদের নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। লোকে চিন্তা করবে কীভাবে এটা তারা করেছেন।
