জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল ও সালাহউদ্দিন
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যালয়ে পৌঁছেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে অবস্থিত কমিশনের কার্যালয়ে পৌঁছান তারা। বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। তিনি জানান, জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ ইতিমধ্যে জাতীয় সংসদের এলডি হলস্থ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অফিসে পৌঁছেছেন।
আজ বিকেলে জুলাই জাতীয় সনদ সই অনুষ্ঠান হবে। এ উপলক্ষে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। তবে শেষ সময়েও নানা শর্ত ও ‘নোট অব ডিসেন্ট’ নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলো।
বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করবে। সনদ সই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।
কেএইচ/এমএমকে/জিকেএস