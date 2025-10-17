জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান
সংসদ ভবন এলাকায় সংঘর্ষ থেমেছে, অবস্থান নিয়েছে সেনাবাহিনী
জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় পুলিশের সঙ্গে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ সংঘর্ষ থেমেছে। কয়েক দফা সংঘর্ষের পর বেলা আড়াইটার দিকে ‘জুলাই যোদ্ধারা’ সংসদ ভবন এলাকা ছেড়ে ধানমন্ডি ২৭ এবং আসাদ গেটের দিকে চলে যায়। এদিকে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পরপরই ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়েছে সেনাবাহিনী।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে মিরপুর রোড থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের প্রবেশ মুখে সেনাবাহিনীর অবস্থান দেখা যায়।সরেজমিনে দেখা যায়, সেনাসদস্যরা সড়কের প্রবেশ মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে।
পুলিশের সঙ্গে জুলাই যোদ্ধাদের সংঘর্ষের পর সেনাসদস্যদের সতর্ক অবস্থান/ছবি: জাগোনিউজ
এর আগে দুপুর ১টা ২৫ মিনিটের দিকে সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেটে অবস্থান করা জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। আগে থেকেই জুলাই যোদ্ধাদের একাংশ জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে অবস্থান করছিল। সংসদ ভবনের ভেতরে যোদ্ধাদের আরেক অংশ অনুষ্ঠানস্থলে ছিল। একপর্যায়ে বাইরে থাকা আন্দোলনকারীরা সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। পরে ভেতরে থাকা জুলাই যোদ্ধারা বাইরে চলে আসে। এরপর জুলাই যোদ্ধারা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোতল, চেয়ার নিক্ষেপ করে। এরপরেই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।
টানা কয়েক দফা সংঘর্ষে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। আন্দোলনকারীরা সড়কে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন তারা। এসময় পুলিশের কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়।
এনএস/এমএমকে/জিকেএস