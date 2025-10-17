  2. জাতীয়

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সংসদের সামনে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫০ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
সংসদের সামনে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া
সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় পুলিশের সঙ্গে জুলাই সনদ নিয়ে আন্দোলনকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে/ছবি জাগো নিউজ

জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় পুলিশের সঙ্গে জুলাই সনদ স্বাক্ষর ইস্যুতে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১৭ আক্টোবর) দুপুর ১টা ২৫ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে৷

jagonews24

এর আগে থেকেই জুলাই যোদ্ধাদের একাংশ জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে অবস্থান করছিলেন। সংসদ ভবনের ভেতরে যোদ্ধাদের আরেক অংশ অনুষ্ঠানস্থলে ছিল। এক পর্যায়ে বাইরে থাকা আন্দোলনকারীরা সংসদ ভবনের ১২ নম্বর গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে যান। পরে ভেতরে থাকা জুলাই যোদ্ধারা বাইরে চলে আসেন।

আরও পড়ুন
৩ দাবি না মানলে সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ছাড়বেন না জুলাই যোদ্ধারা 

এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীরা পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে।

এনএস/এসএনআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।