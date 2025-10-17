  2. জাতীয়

চকবাজারে পাইলিংয়ের সময় লোহার পাইপ পড়ে নির্মাণশ্রমিক নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪২ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর চকবাজার থানার চার রাস্তার মোড় এলাকায় নির্মাণাধীন এক ভবনের পাইলিং করার সময় লোহার পাইপ পড়ে রুবেল আহমেদ (২৫) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল পৌনে ১০টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

রুবেল আহমেদকে ঢামেকে নিয়ে আসা মো. হৃদয় বলেন, আমরা চকবাজার চার রাস্তার মোড়ে মোল্লার ডাস্টবিনের সামনে নির্মাণাধীন ভবনের পাইলিংয়ে কাজ করছিলাম। এসময় রুবেলের উপরে একটি পাইপ পড়ে যায়। এতে রুবেল গুরুতর আহত হন। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রুবেল রাজধানীর মাদারটেক নন্দীপাড়ার কৃষি ব্যাংক গলি এলাকার নূর শেখের সন্তান।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

কাজী আল-আমিন/কেএসআর/জেআইএম

